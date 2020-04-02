Koronavirüs günlerinde o 'dayanışma sepeti' ilgi gördü: 'Dayanışma toplumsal bağışıklıktır'

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde tedbir amaçlı 'evde kal' tedbirleri çerçevesinde vatandaşlar, evinde virüsten korunmak için sosyal izolasyon kuralını uygularken bu süreçte işsiz kalan, ücretsiz izne ayrılan insanlar için bir takım dayanışma tabloları ortaya çıkıyor.

Gazeteci Melike Çapan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Fatih'teki Fener Mahallesi'nde komşular arasında bir 'dayanışma sepeti' oluştuğunu paylaştı.

Dayanışma sepetini Jeff ismindeki komşularının aklına getirdiğini ifade eden Çapan, "Teker teker hepimiz katılıyoruz. Aranızda bilmediğimiz komşularımız vardır belki. Ya da sizin de kendi komşularınız için bir sepetiniz olur. belli mi olur :)" notunu düşerek herkese çağrıda bulundu.

Paylaşım ünlü isimlerden de ilgi gördü.

Gazeteci Fehim Taştekin paylaşımı alıntılayarak 'Güzel şeyler de oluyor' notunu düştü.