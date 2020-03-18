Koronavirüs günlerinde nikâh; davetliler cam kapının ardında toplandı, gelin ve damat boş salonda dans etti

Şişli’de yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir nikâh salonuna gelen davetliler içeri alınmadı. Davetliler yalnızca nikâh şahitlerinin olduğu töreni kapının önünde izledi.

Koronavirüs tedbiriyle gerçekleşen nikâh töreninde salona gelen çift maske takmazken, nikâh şahidi arkadaşı ise öncesinde çiftin ellerine dezenfektan sıktı. Nikâhın kıyılmasının ardından dans ederken, davetlilerin ise camın arkasından nikâhı izlemesi dikkat çekti.

Dünyayı saran Koronavirüs, tüm alanlardaki etkinlikleri ve İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine koronavirüs konulu genelgenin gönderilmesi kararı nikâh salonlarında da uygulandı. nikâhlarını kıydırmak isteyen çiftler, Evlendirme Dairelerine başvurduklarında virüs nedeniyle sadece iki şahitle davetsiz olarak nikâhlarının kıyılacağı cevabını alınca çiftler hem kendi sağlıkları, hem de yakınlarının sağlıklarını tehlikeye sokmamak için nikâhlarını kıydırdılar.

Nikâhtan sonra konuşan gelin İnci Kıran, “Ben çok mutluyum, bayağıdır uğraştık ve birçok ertemeler ve iptaller oldu. Ancak biz her şeye rağmen bunu yaşamak istedik. Biraz kısıtlı kişilerle oldu. Birçok arkadaşımız gelemedi ama bence evlendik” dedi. Damat Tuğrul Peker ise, “Tabi zor dün birbirimize bakıyorduk, emin miyiz, gerçekten bunu yapacak mıyız, hazır mıyız, böyle mi olmalıydı diye ama hiç şüphemiz yoktu. Şu an çok mutluyuz, güzeldi. İleride bu günü çocuklarımıza anlatırken çok eğleneceğimizi düşünüyorum." dedi.