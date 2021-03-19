Koronavirüs, Formula 1 gelirlerini de etkiledi; 386 milyon dolar zarar edildi

Koronavirüs salgınının yarış takvimini etkilediği ve birçok yarışın seyircisiz yapıldığı 2020 F1 sezonunda rekor düzeyde zarar edildiği açıklandı.

Liberty Media’nın açıkladığı rapora göre Formula 1’in geçen sezon 386 milyon dolar zarar ettiği ortaya çıktı.

Pandemi sebebiyle yarış takviminin önemli ölçüde etkilendiği sezonda 17 yarış düzenlenirken takvim de kısaltıldı. 2019’da 17 milyon dolar kar eden Formula 1’de gelirler ise yüzde 44 düşüş göstererek 2.02 milyar dolardan 1.14 milyar dolara indi.

Formula 1’in ana gelirlerinden olan yarış tanıtım ücretleri de düşüş gösteren bir başka kalem oldu. 2019’da yüzde 30’luk bir paya sahip olan yarış tanıtım ücretleri, geçtiğimiz yıl ise yüzde 12’ye düştü.

Bu konuyla ilgili açıklama yapan Liberty Media, "Üç yarış dışındakilerin seyircisiz yapılması nedeniyle yarış tanıtım ücretleri düşüş gösterdi. Seyircisiz yarışlar da, takvimde yer alan ev sahipleriyle yapılan sözleşmelerde bir defaya mahsus değişikliğe gidilmesine ve iptal edilen yarışların yerini alan ülkelerden sınırlı gelir elde edilmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.