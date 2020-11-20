Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Serpil Öcal anlattı: Koronavirüs belirtileri görünce ne yapmak gerekir?

Koronavirüs'te çember daraldı. Peki kendimizde belirtiler görünce nasıl bir yol izlemeliyiz?

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Serpil Öcal, uyarı ve tavsiyelerini Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'e anlattı.

Yatmayın oturun, yüzüstü yatın

* Herkes için en hijyenik tedavi yeri evdir. Dinlenmek ya da uyumak için uzandığınızda yüzüstü yatın. Kesinlikle sırtüstü yatmayın. Çünkü virüs en çok akciğerin arka alt loblarını yani sırtımızdaki lobları etkiliyor. Buraları açık tutmak için gündüz oturmak, yatıyorsak da yüz üstü yatmak çok önemli.

* Üç öğün meyve ve sebze tüketiyorsak yeterli C vitamini alıyoruz demektir. Dışarıdan ekstra C vitamini takviyesi almayın. D vitamini hiç acil değil. İyileştikten sonra seviyesine bakılıp, dozu doktor tarafından ayarlanarak alınmalıdır.

Herkes aspirin kullanmamalı

* 40 yaş üzeri şiddetli baş ağrısı, ateş, öksürüğü olup, ailede kalp hastalığı bulunanlara günde 1 tane 100 mg Aspirin almalarını öneriyorum. Yine semptomatik olup kendisi de kalp damar hastası olanlara ise Aspirin’in yanı sıra iğne ile kan sulandırıcı tedavi öneriyorum. Bunlar dışında kalanların Aspirin kullanmalarına gerek yok.

Bitki çayı tüketin

* Öksürüğünüzü kesmeyin, bir süre öksürüğe katlanın; unutmayın öksürük akciğeri temizleyen bir reflekstir. Öksürük kesme amaçlı şuruplardan, haplardan uzak durun. Bunun yerine bitki çayları, komposto, hoşaf, su gibi ılık ve sıcak bol miktarda sıvı tüketin. Ama siyah çay ve kahve idrar söktürücü olduğu için vücut sıvılarında azalmaya neden oluyor ve biz tıbben bunları sıvı olarak kabul etmiyoruz.

* Testiniz pozitif çıktı diye akciğer tomografisi çektirmeye çalışmayın. Çünkü meme ve tiroid kanseri riskimizi çok artıyor. COVID pandeminin 10 yıl sonraki yansıması, karşımıza meme ve tiroid kanserlerinde artış şeklinde çıkabilir.

* Küçük çocukların da evden çıkmamaları, başkalarıyla temasta bulunmamaları sağlanmalı. Ancak tüm bunlar yapılırken çocuklar korkutulmadan, sakin ve kısa açıklamayla durum anlatılmalı. Uzun açıklamalar çocuklarda korku ve kaygıya neden olabilir.

Evi öğlen havalandırın

* Ev öğlen saatinde herkes kendi odasında otururken, 30 dakika süreyle hava akımı yaptırılarak havalandırılmalı. Baca gazları ve egzoz gazları nedeniyle hava kirliliği artıyor. O nedenle daha çok öğle saatlerinde trafiğin az olduğu zamanda, cam ve kapılar açık tutularak havalandırma yapılmalı.

* Evde bir kişi bile COVID olduysa, herkesin ayrı odalarda izole olması; ortak alanlarda maske, mesafe kuralına uyulması şart. Ayrı oda mümkün değilse 24 saat, uyurken bile maskeli olunmalı ve maskeler 8 saatte bir değiştirilmeli. Eller sıklıkla sabunlu suyla yıkanmalı.