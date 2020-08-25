Koronavirüs'e yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun asistanından açıklama

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun Koronavirüs'e yakalandığından şüphe ediliyor. Test sonucunun negatif çıktığını açıklayan Hatipoğlu'nun asistanı, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak" dedi.

Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada Koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İddialar ardından Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklamasına yer yerildi.

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şuanda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor" dedi.