Koronavirüs'e yakalanan Trump'tan ilk mesajlar

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ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs'e yakalandığının açıklanmasından bu yana ilk kez bir görüntülü mesaj yayınladı.

Trump, Walter Reed Hastanesi'ne götürülmeden önce çekilen videosunda, "Bence çok iyi durumdayım" dedi. Trump, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için hastaneye gittiklerini ifade etti.

ABD lideri kendine destek verenlere teşekkür etti ve "Minnettarım. Bunu asla unutmayacağım" diye konuştu.

Trump, Koronavirüs'e yakalanan eşi Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Hastaneden de bir Twitter paylaşımında bulunan Trump, "Sanırım iyi gidiyoruz" yazdı.