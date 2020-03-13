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Dünya

Koronavirüs'e yakalanan Tom Hanks ve Rita Wilson çiftinden karantinada ilk fotoğraf

"Unutmayın, son yaşananlara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur"

13 Mart 2020 08:21

Hollywood yıldızı Tom Hanks ve Rita Wilson çifti, yeni tip Koronavirüs'e yakalandıktan sonra ilk fotoğraflarını paylaştı. Hanks, kendilerini izole ettiklerini söyleyerek "Unutmayın, son yaşananlara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur" mesajı verdi. 

Avustralya'da Koronavirüs'e yakalandıklarını açıklayan Hollywood yıldızı çift, kendilerini izole ederek gerekli tedavi sürecine başladıklarını söyledi. 

Hanks, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşarak şu mesajı paylaştı: "Selam arkadaşlar. Rita Wilson ve ben Down Under isimli merkezde bizimle çok iyi ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Kovid-19'a yakalandık ve kendimizi izole ettik, burada hiç kimseye bulaştırmıyoruz, çünkü bundan çok ciddi hasta olabilecek insanlar var. 

Adım adım ilerliyoruz. Uzmanların tavsiyelerini dinleyerek, kendimize ve birbirimize iyi bakarak bunu atlatabiliriz, değil mi? Unutmayın son yaşananlara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur"

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