Koronavirüs'e yakalanan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devlet hastanesinde görevli bir hasta bakıcı, 4 gün önce yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kadirli Devlet Hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan sağlık personeli Bekir Koluçolak (43), 4 gün önce Covid-19 testi yaptırdı.

Sağlık durumu aniden ağırlaşan Bekir Koluçolak görev yaptığı Kadirli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen evli ve 1 çocuk babası olan Bekir Koluçolak hayatını kaybetti.

Koluçolak'ın cenazesi ilçeye bağlı Durmuşsofular köyünde toprağa verildi. (İHA)