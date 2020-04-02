Koronavirüs'e yakalanan Rüştü Reçber'in doktorlarından açıklama

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısıyla hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Reçber'in tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan tedavinin sürdüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir" denildi.

Işıl Reçber ise eşinin durumunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde.



Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahale edildi. Hâlâ yoğun bakımda. Tedavisine devam ediliyor."