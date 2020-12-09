Koronavirüs'e yakalanan Hamilton, Abu Dabi'de pistte olmayı hedefliyor

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7 kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, geçen hafta Koronavirüs'e yakalandığı açıklandıktan sonra gelecek hafta pistlere dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Sağlık durumu hakkında bir video yayınlayan Hamilton, "Hayatının en zor haftalarından birini" geçirdiğini söyledi.

Hamilton, "Abu Dabi'deki sezonun son yarışında yarışabilmek için iyileşmeye ve toparlanmaya odaklanmış durumdayım" dedi.

Mercedes pilotu, videoda kendini iyi hissettiğini ve yakın zamanda otomobiline dönebileceğini umduğunu ifade etti.

Hamilton'ın yokluğunda Mercedes için George Russell yarışmıştı.