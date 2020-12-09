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Spor

Koronavirüs'e yakalanan Hamilton, Abu Dabi'de pistte olmayı hedefliyor

09 Aralık 2020 11:28

T24 Dış Haberler

7 kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, geçen hafta Koronavirüs'e yakalandığı açıklandıktan sonra gelecek hafta pistlere dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Sağlık durumu hakkında bir video yayınlayan Hamilton, "Hayatının en zor haftalarından birini" geçirdiğini söyledi. 

Hamilton, "Abu Dabi'deki sezonun son yarışında yarışabilmek için iyileşmeye ve toparlanmaya odaklanmış durumdayım" dedi.

Mercedes pilotu, videoda kendini iyi hissettiğini ve yakın zamanda otomobiline dönebileceğini umduğunu ifade etti.

Hamilton'ın yokluğunda Mercedes için George Russell yarışmıştı.

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