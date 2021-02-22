Koronavirüs'e yakalanan Demet Akalın yaşadıklarını anlattı: Sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı!

Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt Koronavirüs'ü atlattı. Zor günler yaşayan ünlü şarkıcı, hastalık sürecini canlı yayında anlattı. "Dostumu düşmanımı iyi tanıdım" diyen Akalın, "Sırtımda bir ağrı vardı sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı. Öyle bir acı hissettim" dedi.

Akalın, "Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun değil mi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, bana bitkisel ilaçlar yolladı" ifadelerini kullandı.

İşte Demet Akalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aşı olmadığım için kendime kızgınım"

"Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi. Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum. Okan'ın oyun oynadığı yerdekiler, bizi bir hafta sonra 'Hastanede yatıyoruz' diye aradı. Sinirlerim bozuldu onu duyunca, bu çok büyük bir vebal. Aşı olmadığım için de kendime kızgınım."

"Hemen C vitamini serumlarına başladım"

"Okan sporcu olmasına rağmen bu süreci biraz ağır geçirdi. Zaten onun pozitif olduğunu duyunca kendimi hazırlamıştım, hemen C vitamini serumlarına başladım. Belki de o yüzden hafif atlattım."

"Bana 'Uludağ'a gitmeseydin' de diyebilirsiniz hatta istediğinizi yazın ama bu virüs illa ki sizi buluyor. Biz zaten Okan'la ayrı odalarda kalıyorduk o zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık."

"Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun değil mi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, bana bitkisel ilaçlar yolladı."

"Bol bol su içtim"

"Sırtımda bir ağrı vardı sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı. Öyle bir acı hissettim. Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Tüm hastalara, herkese acil şifalar diliyorum"