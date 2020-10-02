Koronavirüs'e yakalanan ABD Başkanı için risk ne kadar büyük?

ABD Salgın Hastalıkları Kontrol Merkezleri'nin açıkladığı rakamlara göre ülkede görülen her 10 Covid vakasından 8'i 65 yaşın üzerinde.
Başkan ve eşinden önce dün de Beyaz Saray'ın önde gelen danışmanlarından ve Trump'ın yakın çalışma arkadaşı Hope Hicks'in koronavirüs pozitif olduğu açıklanmıştı.
Düzenli olarak test oluyordu
Düzenli olarak koronavirüs testi olan Trump son haftalarda 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanya yürütüyor ve binlerce kişinin katıldığı mitinglere hitap ediyordu.
Başkan çoğunlukla maske takmıyor ve takanları da eleştiriyordu.
Kamu sağlığı uzmanları ise maske takmanın virüsün yayılmasını önlemede hayati önem taşıdığı konusunda hemfikir.
Bu yılın başlarında Temsilciler Meclisi'nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın "öldürücü düzeyde obez" olduğunu söylemişti.
Pelosi, başkanın daha önce koronavirüse karşı düzenli olarak aldığını açıkladığı hidroksiklorokini kullanmasının iyi bir fikir olmadığını, çünkü bu ilacın kalp sorunları olanlar açısından riskli olduğunu söylemiş ve başkanı da "öldürücü düzeyde obez" diye tanımlamıştı.
Trump bu sözlere karşılık "Ben ona cevap vermiyorum. Zaman israfı" demişti.
Seçim açısından anlamı ne?
Anthony Zurcher, BBC Kuzey Amerika Muhabiri
Amerikalılara, endişelenmemelerini, Covid-19'un yaşlılar ve kalp hastalıkları olanlardan başka hiç kimseyi etkilemediğini söylemesinden bir hafta sonra Başkan'ın kendisi koronavirüs pozitif çıktı.
Seçime sadece 32 gün kala gelen bu haberinsarsıcı bir önem taşıdığını ne kadar vurgulasak azdır.
Başkan karantinaya girince, seçim mitingleri de ertelenecek ve önümüzdeki iki hafta içinde planlanan televizyondaki başkanlık tartışmalarının yapılıp yapılmayacağı belirsiz.
Başkanın sürekli tekrarladığı "ulus olarak hastalığı kontrol altına aldıkları" mesajı, bizzat kendisinin hastalanmasıyla çürütülmüş oldu.
Daha bundan iki gün önce ilk televizyon tartışmasında Trump rakibi Joe Biden'i sık sık maske taktığı için ve seçim mitinglerine kendisi kadar büyük kalabalıklar toplamadığı için alaya almıştı.
Şimdi Beyaz Saray ve Trump'ın seçim kampanyası, başkanın neden kendisini doğru düzgün korumayan bir tutum benimsediği ve üst düzeyde daha kaç yetkilinin virüse maruz kaldığı sorularına muhatap olacak.
Bu tür ulusal çalkantı ortamlarında Amerikan kamuoyu genellikle istikrarı, yani başkanı desteklemeyi tercih etmiştir. Ama bu eğilim onu bu sorulardan korumaya yetmeyebilir.