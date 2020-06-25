Koronavirüs'e karşı her sınır kapısında sadece bir hekim, bir sağlık personeli ve bir ambulans ekibi bulundurulmuş

Avrupa’ya gitmek için Yunanistan sınırında bulunan binlerce sığınmacı için mart ayında Koronavirüs salgınına karşı, “Her sınır kapısında bir doktor bulundurularak” önlem alındığı ortaya çıktı.

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, salgın hastalık öncesinde Pazarkule Hudut Kapısı ile Meriç Nehri sınır hattında toplanan sığınmacıların durumuna ilişkin hazırlanan raporu görüştü.

3-4 Mart tarihlerinde sınırda yapılan incelemeye ilişkin hazırlanan rapor, sığınmacının yaşadığı zorlu şartları ortaya koydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan beş siyasi partiden milletvekillerinin yer aldığı heyetin ziyaretler sonucunda oluşturulan raporda, binlerce Suriye, İran, Afganistan, Fas ve Kuzey Afrika uyruklu sığınmacının kendi imkanlarıyla Edirne’ye doğru hareket ettiği ve tüm sınırın o tarihte sığınmacılarla dolu olduğu bildirildi. Salgın hastalık nedeniyle sınır hattının nisan ayına kadar binlerce sığınmacının Avrupa’ya geçiş umudu olduğu ifade edilen raporda, Yunanistan sınır güvenlik güçlerinin gaz bombası, plastik mermi, kimyasal tazyikli su, jiletli tel gibi araçlarla sert müdahalesiyle karşılaşan çok sayıda kişinin yaralandığı dile getirildi.

3 sığınmacının öldürüldüğü kaydedilen raporda, 28 Şubat’ta Faslı Adil Ghazzal’inin Meriç sınırı civarında atılan gaz kapsülü nedeniyle, 2 Mart’ta Enez’de Suriyeli Muhammad El Arab’ın ve 4 Mart’ta ise Pazarkule Hudut Kapısı’nda Pakistanlı Muhammad Gulzar’ın “gerçek mermi” yaralanmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gaz bombaları risk oluşturuyor

Salgın hastalığın ülke içerisinde yayılmasından hemen önce sınır hattında da önlemler alındığı ifade edilen raporda, salgına karşı her sınır kapısında sadece bir hekim, bir sağlık personeli ve bir ambulans ekibinin bulunduğu kaydedildi. Raporda, Pazarkule Hudut Kapısı’nda yoğun gaz ve sis bulutunun hâkim olduğu gözlemine de yer verilirken gaz ve sis bombalarının solunum yolları ve akciğerleri hedef alması ile bilinen Covid-19 salgınına karşı riskli atmosfere neden olduğu vurgusu yapıldı.

Sığınmacılar, salgın hastalığın yayılmasının ardından sınır bölgelerinden uzaklaştırıldı. 5 bini aşkın sığınmacı ve mülteci, kamp ve sığınma merkezlerine geri taşındı.