Koronavirüs'e karşı elektrik, doğalgaz faturalarında 'temassız' dönem kapıda

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Elektrik ve doğal gazda, fatura okumada, Batı ülkelerinde olduğu gibi yeni bir sisteme geçilecek. Buna göre salgının yayılmasını önlemek için (gaz ve elektrik) şehiriçi dağıtım şirketi personelinin aylık düzenli fatura okuması yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ,Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyor. Bu çalışma şehiriçi dağıtım şirketleri bünyesinde çalışan sayaç okuyacak personeli de koruyacak. Yüzlerce görevli personelin, abonelerle teması tümüyle kesilecek.

Sistem nasıl işleyecek? Sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin bir örnek nisan ayı faturası üzerinden anlatıldı. Geçmiş, 2 yıllık dönemdeki nisan tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde fatura oluşturulacak. Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak.

Sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre uygulama konusunda EPDK’nın karar almasından sonra uygulama hayata geçirilecek.