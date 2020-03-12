Koronavirüs, CHP kongresini erteletebilir

CHP'nin 28-29 Mart’ta yapmayı planladığı 37'nci Olağan Kongresi'ne Koronavirüs gölgesi düştü. Birçok uluslararası kongre ve etkinlikle ilgili iptal ve erteleme kararı alınırken CHP kongresi de yeniden değerlendirilecek. CHP Parti Meclisi ve MYK'de kongrenin sınırlı katılımla yapılması veya ertelenmesi gündeme gelebilir

CHP'nin, 28-29 Mart’ta yapacağı 37’nci Olağan Kongre’nin hazırlıkları sürüyor. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongre, “iktidara yürüyüş kongresi” olarak nitelendiriliyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre CHP’yi bir sonraki seçime götürecek genel başkan ve kadroların seçileceği kongre için slogan çalışması devam ediyor. Parti yetkilileri CHP’nin iktidara hazırlığını simgelemesi açısından kongrede, “barış için iktidar”, “özgürlük için iktidar”, “demokrasi için iktidar”, “kadın özgürlüğü için iktidar”, “basın özgürlüğü için iktidar”, “aş, iş, ekmek için iktidar” gibi mesajlar içeren sloganlar üzerinde çalışıldığını ifade ediyor. Yeni bir şarkı yapılması için de çalışmalar devam ediyor.

Genel başkanlık için nabız yoklanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağı kongrede genel başkanlık yarışının yaşanıp yaşanmayacağı henüz bilinmiyor. Şu ana kadar sadece 26’ncı Dönem CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı adaylığını ilan etti. Bunun dışında CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner ve eski milletvekili Fikri Sağlar’ın nabız yokladığı biliniyor.

69 delege imzası gerekiyor

CHP’nin son tüzük kongresinde yapılan değişikliğe göre aday olmak için gereken delege imza sayısı, yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldü. Doğal delegelerle birlikte bin 363 delegesi olan CHP’de bu 69 delege imzası bulan siyasetçinin aday olabileceği anlamına geliyor.

Adayların gerekli imzayı toplayıp toplayamadığı kongre günü belli olacak. Ancak adaylık yarışı olmasa da partinin en üst karar alma organı olan Parti Meclisi üyeliği için büyük rekabet yaşanması bekleniyor. Genel başkanlık için adı geçen adayların da asıl Parti Meclisi’ni etkilemek için çalışacağı konuşuluyor.

Çarşaf liste olacak

CHP kulislerine göre Parti Meclisi’ne delege oylarıyla seçilemeyeceğini düşünen bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri “blok liste” için nabız yokladı. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da bu talebi iletenler oldu. CHP liderinin ise tavrının net olduğu, kararlı bir şekilde talepleri reddederek çarşaf liste olacağını söylediği öğrenildi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun daha önceki kongrelerde olduğu gibi yine bir anahtar liste çıkarması bekleniyor.

AKP ve MHP'ye davetiye gitti, DEVA'ya gönderilecek

Kongre hazırlıkları kapsamında AKP ve MHP dahil tüm siyasi partilere davetiye gitti. 9 Mart’ta kuruluşu resmileşen DEVA Partisi’ne de davetiye gönderileceği öğrenildi. Ancak AKP ve MHP’nin kongreye temsilci göndermeme kararı aldığı biliniyor.

Sınırlı katılım ya da erteleme

CHP kongre hazırlıklarını Koronavirüsü ortaya çıkmadan önce başlattı ve çalışmalar belirlenen takvim içinde devam ediyor. Ancak 11 Mart’ta Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından bu durumun değerlendirileceği öğrenildi. Uluslararası birçok kongre, spor etkinliği için erteleme ya da iptal kararları alınırken, ulusal birçok programla ilgili de benzer kararlar alınabileceği belirtiliyor.

Kongre hazırlıklarını yürüten bir yönetici, şu an için bir ertelemenin söz konusu olmadığını ancak gelişmelere göre salgının ortaya çıktığı bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kongreye sınırlı katılım veya erteleme seçeneklerinin masaya gelebileceğini söyledi. Bu konunun ilk olarak kongre öncesi son kez toplanacak Parti Meclisi’nde, daha sonra da ilgili kurumların uyarısı da dikkate alınarak MYK’de ele alınarak bir karara bağlanması bekleniyor.