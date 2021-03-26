Koronavirüs cezasını ödemeyen vatandaşın banka hesabı bloke edildi

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kesilen 900 TL cezayı ödeyemediği için banka hesabı bloke edilen Volkan Dizdar, “Su içerken maskemi çenemin altına indirince polis gördü. Maske cezası işlemine başladı. Polise maskeyi indirmeden suyu nasıl içebileceğimi sordum. Ne ben ne eşim çalışıyoruz, cezayı ödeyemedim” dedi.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Dizdar, “Eşim okul kantininde çalışıyordu, kantin kapalı olduğu için o da işsiz kaldı. Ailelerimiz tarafından bankadaki hesabıma yatırılan parayla yaşamımızı sağlıyoruz" dedi.