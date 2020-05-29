Koronavirüs bir Süper Lig takımını daha vurdu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir personelin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de mücadele edecek kulüplerde yeni Koronavirüs vakaları tespit edilmeye devam ediyor. Son olarak Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, bir personelde virüs tespit edildiği duyuruldu.

"Antrenman iptal edildi"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir."