T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak

02 Eylül 2021 08:38

Koronavirüs Bilim Kurulu; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımlarıyla bugün saat 16:30’da bir araya gelecek.

Sağlık Bakanlığı’nda saat 16.30’da başlayacak toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.

Toplantının ardından saat 19.00’da basın açıklaması yapılması planlanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre, yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia edildi. Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınacağı ileri sürüldü.

TIKLAYIN - Aşısızlara ayrı bölüm, AVM'ye girişte PCR testi; yeni Koronavirüs tedbirleri masada
TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca’dan okul çalışanları, konser ve sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklara 6 Eylül hatırlatması

 

sağlık bakanlığıkoronavirüsbilim kuruluFahrettin Koca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24