Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımlarıyla bugün saat 16:30’da bir araya gelecek.
Sağlık Bakanlığı’nda saat 16.30’da başlayacak toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.
Toplantının ardından saat 19.00’da basın açıklaması yapılması planlanıyor.
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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre, yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia edildi. Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınacağı ileri sürüldü.