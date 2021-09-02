Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre, yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia edildi. Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınacağı ileri sürüldü. TIKLAYIN - Aşısızlara ayrı bölüm, AVM'ye girişte PCR testi; yeni Koronavirüs tedbirleri masada TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca’dan okul çalışanları, konser ve sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklara 6 Eylül hatırlatması