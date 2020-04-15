Koronavirüs, Avrupa'da huzurevlerine yayıldı; can kayıpları sürüyor

T24 Haber Merkezi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, Avrupa'da yaşlı bakım merkezlerinde yaşayan insanları da etkilerken, can kayıplarının önemli bölümünün buralarda olduğu belirtildi.

İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika ve İskoçya'dan gelen verilere göre, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların en az yüzde 25'i huzurevlerinde yaşayan insanlardan oluşuyor.

Geçen hafta İngiltere'de 1000'e yakın kişinin Covid-19 sebebiyle ya da şüphesiyle bakım evlerinde öldüğü ancak resmî rakamlara dahil edilmediği iddia edilmişti. Britanya'da ölüm sayılarına yalnızca hastanelerde hayatını kaybeden hastalar dahil ediliyor.

The Guardian gazetesi, İngiltere'nin en büyük hayır kurumu bakım hizmeti sağlayıcısının 120'den fazla sakininin son üç hafta içinde virüsten öldüğünü, başka bir huzurevi ağının 88 ölüm kaydettiği bildirmişti.

TIKLAYIN - Guardian: İngiltere'de huzurevlerinde ölen yaklaşık bin kişi resmî can kaybı rakamlarına dahil edilmedi

İskoçya'da ölenlerin çeyreği huzurevlerinde

İskoçya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin dörtte birinin huzurevlerinde öldüğü açıklandı. İskoçya Ulusal Arşiv Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bugüne kadar özerk bölgede 962 kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti.

Ölenlerin yüzde 13'ü de diğer hastane dışı mekanlarda yaşamını yitirdi. Bugüne kadar istatistikleri açıklayan İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu, bu verilere yalnızca hastanede ölen Covid-19 hastalarını dahil ediyordu.

Belçika'da ölenlerin yarıya yakını huzurevlerindeki yaşlılar

Yaklaşık 11 milyon 500 bin nüfuslu ülkede yaşamını yitiren toplam 4 bin 157 kişinin neredeyse yarısının huzurevlerinde ölmesi siyasi otoriteye yönelik tepkileri de arttırdı. Ulusal Kriz Merkezi verilerine göre ülkedeki ölümlerin yüzde 48'ini huzurevlerindeki ölümler oluşturuyor.

Belçikalı uzmanlara göre, birçok huzurevinde Koronavirüs testi yapılmıyor. Bugüne kadar yapılan testlerin de çoğu hatalı olduğu için doğru sonuç vermiyor.

Anvers Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı Erika Vlieghe, yaşlı bakım evlerinde yapılan testlerin büyük bölümünün hatalı olduğunu bildirdi. Belçikalı uzmana göre, güvenilirlik sorunu bulunan testler nedeniyle, acı verici sonuçların ortaya çıktığını için, bu test kitlerinin kullanılması doğru değil.

Anvers kentindeki Zonnewende adlı özel bakım merkezi, 14 kişinin birden hayatını kaybetmesi üzerine, bakım evindeki yaşlılara test yaptırdı. Merkezde kalan yaşlıların yarıdan fazlasında Koronavirüs saptandı.

Virüs saptanan 98 kişinin yarısında, Koronavirüs semptomlarının görülmediği belirlendi. Huzurevlerinde çalışan doktor ve diğer sağlık çalışanlarının da üçte birinin enfekte olduğu ortaya çıktı.

Bakım evlerinde yeterli önlem alınmaması nedeniyle, sadece yaşlılar değil, bakım ve sağlık personelinin de büyük bölümünün Koronavirüs kaptığı belirtiliyor.

TIKLAYIN - Koronavirüs: Belçika'da ölenlerin yarıya yakını huzurevlerindeki yaşlılar

İspanya'da huzurevine terk edilmiş yaşlılar ölü bulunmuştu

İspanya'da mart ayı sonunda bazı huzurevlerinde terk edilmiş yaşlı insanlar bulunduğu açıklandı. Bazı kişilerin yataklarında öldüğü belirtildi. İspanyol hükûmeti huzurevlerinin Koronavirüs salgını boyunca hükûmet için kesin bir öncelik haline geleceğini duyurdu.

Sorumluların cezalandırılacağı belirtilirken, ölümlere neyin sebep olduğu ve askerlerin kaç kişiyi ölü olarak bulduğu açıklanmadı. Hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

TIKLAYIN - İspanya'da huzurevlerinde kalan yaşlılar ölüme terk edildi!

Fransa'da bütün ölümlerin 3'te 1'i huzurevlerinde

Fransa'da bütün Koronavirüs ölümlerinin üçte biri, huzur evlerinde ikamet edenlerden oluşuyor. Yayınlanan son rakamlara göre, bakım evlerinde toplam 4 bin 589 kişi öldü. Sadece Paris'te 172 ölüm meydana geldi ve 2 bin 300'den fazla huzurevi en az bir Covid-19 vakası bildirdi.

Cannes yakınlarındaki Mougins'deki huzurevi en kötü etkilenenler arasında. Yaşlı bakım merkezi sakinlerinin üçte biri yani 31 kişinin 20 Mart'tan sonra öldüğü belirlendi. Le Monde çarşamba günü, bazı yaşlıların huzur evlerinde evlerinde "anlaşılmaz ve insanlık dışı" şekilde muamele gördüğüne dair eski bakanlardan Monique Pelletier'in eleştirlerine yer verdi. Pelletier "Buralarda Covid-19'dan yüzlerce 'yaşlı' ölüm gerçekleşti… Her şeyden önce, her gün ölenlerin sayısını yayınlamayı unuttuk " diye konuştu.

Huzurevlerinde görev yapan sağlık personeli geçtiğimiz haftalarda, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a gönderdiği mektupta, buralarda kalan kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğunu ve birçoğunun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, maske yetersizliği sebebiyle 100 bin yaşlının hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Eskişehir'deki huzurevinde de çok sayıda vaka tespit edildi

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevi'nde çok sayıda kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dışarıdan misafir kabul edilmeyen huzur evlerinde ilk vaka Eskişehir’de görüldü. Bir çalışanın Koronavirüs taşıması neticesinde Hacı Süleyman Çakır Huzurevi'nde kalan kişilere kısa sürede yayıldığı iddia edildi.

TIKLAYIN - Eskişehir'deki huzurevinde çok sayıda kişide Koronavirüs tespit edildi

Yaşlıların rahatsızlanması sonrasında yapılan testlerde çok sayıda pozitif vaka çıkması üzerine çalışanlar ve huzurevi sakinleri Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada karantina altına alınan çok sayıda virüse yakalanmış huzurevi sakinlerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatılırken, bahse konu huzurevi ve çevresi boşaltılarak karantina altına alındı.