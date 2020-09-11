Koronavirüs aşısı yaptıran gönüllü, virüse yakalandı

Çin'in geliştirdiği aşı için gönüllü olan Endonezyalı bir kişide Koronavirüs tespit edilirken, deneğin virüsü seyahatten ötürü kaptığı açıklandı.

Covid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Endonezya'nın Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında Koronavirüs aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Söz konusu kişinin cinsiyeti açıklanmazken, ilk aşı denemesinin ardından protokollere uymayarak şehir dışına çıktığı ve döndüğünde ikinci deneme aşını olduğu ifade edildi. Hastanın karantinaya alındığı ifade edildi.

Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, bahsi geçen kişinin PCR testinin pozitif çıktığını, ancak virüsün kaynağının aşı değil, seyahat etmesi olduğunu belirtti.