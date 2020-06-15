Koronavirüs araştırması: Tam kapanma olsaydı ekonomik maliyet aynı kalacak, iki bin kişi de ölmeyecekti

Bilim Akademisi üyesi Prof. Erol Taymaz Koronavirüs salgını sonrası mikrosimülasyon modeliyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. araştırma sonucuna göre, bir aylık tam kapanma uygulasaydık, ekonomik maliyet aynı kalacak ancak vefat sayısı 4 bin 700’lere çıkmayacak, 2 bin 763’te kalacaktı.

ODTÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Erol Taymaz, corona virüsü salgınında Türkiye'nin tercih ettiği kısmi karantinayla, dünyada uygulanan tam karantina ve erken uygulama stratejilerinin maliyetlerini bilimsel olarak araştırdı.