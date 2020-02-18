Koronavirüs akıllı telefon pazarını da vurdu: Apple, Huawei ve Samsung'un satışları düştü

Çin'de üretim yapan birçok firmanın üretim ve satış grafiklerini etkileyen Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Apple, Huawei ve Samsung gibi teknoloji devlerinin de etkilendiği, 2020'nin ilk çeyreğinde bu markaların cirolarında düşüş beklendiği kaydedildi.

Euronews'in haberine göre, bu düşüşten en çok etkilenen firmanın Çinli Huawei, en az etkilenen firmanınsa üretimini Vietnam'a kaydıran Güney Koreli Samsung olduğu belirtiliyor.

Üretiminin büyük bir kısmını Çin'de yapan ABD merkezli teknoloji devi Apple yaptığı açıklamada, "Satışlarımız beklediğimizden çok daha yavaş bir şekilde ilerliyor. Bu sebeple mart ayına gelindiğinde ön gördüğümüz satış rakamlarına ulaşamayacağımızı düşünüyoruz" denildi. Apple, 2020'nin ilk çeyreğinde 63 ila 67 milyar dolar ciro beklediğini duyurmuştu. Apple'ın toplam gelir beklentisinin yüzde 10 oranında azaldığı tahmin ediliyor.

ABD'li firma Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk haftalarda Çin'deki tüm mağazalarını geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştı.

Huawei'in 2020 ilk çeyrek beklentisi düştü

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen firma olduğu düşünülen Çin'li teknoloji devi Huawei'in de üretiminin azalması sebebiyle gelirlerinde büyük düşüş yaşanıyor. Firmanın 2020'nin ilk çeyreği için de yüzde 15 düşüş yaşaması bekleniyor.

Samsung Koronavirüs'ten en az etkilenen firma

Çin'deki salgından ve buna bağlı olarak üretimdeki düşüşlerden en az etkilenen firma ise Vietnam'da üretim yapan Güney Koreli Samsung oldu.

Vietnam'dan aldığı devlet desteğiyle birlikte Çin'den daha ucuza üretim yapan Samsung'un 2020 ilk çeyrek gelirlerinde yüzde 3'lük bir düşüş bekleniyor.