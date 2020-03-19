Koronavirüs, ABD Kongresi'nde

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ABD'nin iki kanatlı yasama organı Kongre'nin iki üyesinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Son olarak cumartesi günü Kongre binasına giden Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Florida Temsilcisi Mario Diaz-Balart ve Demokrat Utah Temsilcisi Ben Adams, ABD'de virüsü taşıdığı tespit edilen yüzlerce kişinin arasına katıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yayımlayan Diaz-Balart, geçen cumartesi günü semptomları göstermeye başladığını ve cumartesi günü test olduğunu duyurdu. Washington'daki evinden çalıştığını ifade eden Florida Temsilcisi, eşinin bazı sağlık problemleri nedeniyle risk grubunda olduğunu, bu yüzden de eve dönmeyeceğini duyurdu. Diaz-Balart, "Herkesin kendimi daha iyi hissettiğimi bilmesini istiyorum" dedi.

McAdams da yaptığı açıklamada Cumartesi akşamı Washington'dan eve dönükten sonra "nezle benzeri" semptomlar göstermeye başladığını, ancak ilerleyen saatlerde bunların kuru öksürük, nefes daralması ve yüksek ateşe dönüştüğünü ifade etti.

Başka Kongre üyeleri de geçen günlerde Koronavirüs taşıyan kişilerle temas kurduğu için kendilerini karantinaya aldıklarını açıklamıştı. Bu Kongre üyeleri arasında ülkenin en etkili Cumhuriyetçilerinden olduğu bilinen Senatör Lindsey Graham, eski başkan aday adayı Senatör Ted Cruz, Florida Temsilcisi Matt Gaetz de bulunuyor.

ABD'de şu ana kadar 9 bin 410 Koronavirüs vakası görüldü ve 150 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin 50 eyaletinde de en az bir vaka tespit edildi.