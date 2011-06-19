-KÖROĞLU ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Türk sporcu Abdülkadir Köroğlu, 39. Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, müsabakalar, elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık bir saat gecikmeli başladı. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, salona gelerek Türk sporculara destek verdi. Şampiyonanın sabah seansında 69 kiloda ringe çıkan Köroğlu, İtalyan rakibi Danilo Creati'yi 16-13 yenerek çeyrek finale yükseldi. 52 kiloda mücadele eden Selçuk Eker ise Rus rakibi Georgy Balakshin'e 15-13 yenilerek, çeyrek final şansını kaybetti ve şampiyonadan elendi. Akşam seansında, 91 kiloda Bahram Muzaffer, İtalyan rakibi Francesco Soggia karşısında çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.