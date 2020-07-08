Koronavirüs salgınında bisiklete olan ilgi arttı, fiyatlar katlandı: 2 ayda yaptığımız satışları daha önce hiç görmedik

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs insanların yaşam ve tüketim alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştirdi. Bu dönemde tüketicilerin bazı ürün ve davranışlara karşı gösterdiği ilgi artarken bazılarına da azaldı. Bu kapsamda pandemi sürecinde insanların yoğun olarak rağbet gösterdiği araçlardan biri de bisiklet oldu.

İlgi artınca fiyatlar da katlandı. 35 yıldır böyle bir yoğunluk görmediklerini söyleyen bisiklet bayileri, “Önceden karne zamanları yoğunluk yaşardık ama pandemi döneminde 2 ayda yaptığımız satışları daha önce hiç görmemiştik. En yoğun diyebileceğimiz zamanın 4 katı bisiklet sattık. Bisiklet karne hediyesi olmaktan çıktı ailelerin ulaşım aracına dönüştü” dedi.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, 35 yıldır esnaflık ve ünlü markaların bayiliğini yapan Doğan Kılıç’ın dükkanına uğradık. “Esnaflık tarihimin en yüksek satışını bu 2 ayda yaptım” diyerek söze giren Kılıç, “Bizim yılardır en yoğun günlerimiz karne zamanları olurdu. Ama bu salgın başladıktan sonra büyük bir hareketlilik yaşamaya başladık. Tarif etmek zor ama dükkanların önüne park eden arabalar burada yolu kapatıyordu. Geçen haftaya kadar dükkanda adım atacak yer yoktu” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar katlanmış

Talebe bağlı olarak bisiklet fiyatlarının arttığını söyleyen Kılıç, “Bu çarşıda fiyatlar her ocak ayında markalar tarafından belirlenir ve onların verdiği fiyatın üzerine kimse çıkmaz. Buradaki artış yüzde 10’u geçmedi ancak büyük spor mağazaları fiyatları neredeyse ikiye katladı. O mağazalardan bisikleti alıp bize montaj için getiren vatandaşlar aynı bisikleti bin lira ucuz görünce pişman oluyor. Vatandaşlar bazı fırsatçılara karşı dikkatli olmalı. İyice araştırmadan bisiklet almasınlar” diye konuştu.

Artış yüzde 80'i buluyor

Bisiklet fiyatlarında geçen yıla göre büyük bir artış gözlemleniyor. Bu model ve markalarda farklılıklar gösterse de yüzde 20 ile yüzde 80’e varan artışlar var. Çocuk bisikletlerinde fiyatlar 400 lira ila 800 lira arasında değişirken bu yetişkinlerde 4 bin liraya kadar çıkıyor. Değişik özelliklere sahip bisikletlerde fiyatlar 40-50 bin liraya kadar çıkıyor. Spor ve kamp malzemeleri satan büyük mağazalarda fiyatlar bayilere göre yüzde 30 daha pahalı.

16 yılın zirvesinde

Koronavirüs döneminde tüm dünyada bisiklete olan ilgi arttı. Google üzerinden alışveriş maksadı ile yapılan aramalar dünyada son 5 yılın zirvesini gördü. Türkiye’de ise 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.