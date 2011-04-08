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Dünya

Körlük ortadan kalkacak mı?

Körlüğü ortadan kaldırmak amacıyla düşünülen ve geleceğin en önemli tedavi yöntemlerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılan göz nakline bir adım daha yakla

08 Nisan 2011 03:00

T24 - Körlüğü ortadan kaldırmak amacıyla düşünülen ve geleceğin en önemli tedavi yöntemlerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılan göz nakline bir adım daha yaklaşıldı.Japon bilim insanları, embriyonik, yani ilkel göz “yetiştirmeyi” başardılar. Araştırmada, “yetiştirmek” sözcüğünün altı çiziliyor, zira, bir deney tüpüne konulan kök hücrelerin, kendi kendilerini zamanla, ilkel göze benzeyen, kök hücrelerin ilk hâline kıyasla çok daha karmaşık bir yapıya büründürdükleri gözlemlendi.


Retina da olur mu

Japon Fizik ve Kimya Araştırmaları Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, bilim dünyasınca “sürpriz” bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Şimdi akıllarda, bu yöntemle, olduğu gibi bir retinayı yetiştirmenin mümkün olup olmayacağı sorusu var. Eğer bir deney tüpünün içinde retina yetiştirilebilirse, göz dokusu operasyonları sayesinde, görme yeteneğini kaybedenler, bu duyularını geri kazanabilecek.



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