Körler 100 bin dolara görecek!

Gözlüğün üzerine yerleştirilen kameranın elde ettiği görüntüler iletici aracılığıyla gözün içine yerleştirilen elektrotlara aktarılıyor.



Elektrotlar görme sinirlerini uyararak görüntünün beyne ulaşmasını sağlıyor. Uzmanlar gözlüğün satışa çıkması için birkaç yıl daha gerektiğini, maliyetinin ise 100 bin dolar olduğunu açıkladı.

ABD’deki Ulusal Göz Enstitüsü, görme yetisini kaybedenler için umut olabilecek yeni bir yöntem geliştiriyor. Üç yıldır üzerinde çalışılan yöntem, görüntülerin beyne üzerinde ufak bir kamera olan gözlük sayesinde gönderilmesi temeline dayanıyor. ABD, Meksika ve Avrupa ülkelerinden farklı yaş gruplarındaki 37 kişi üzerinde denemeleri süren yöntemde, öncelikle görme engelli kişinin gözünün arka kısmına, görme sinirlerine temas edecek şekilde 60 tane elektrottan oluşan bir plaka yerleştiriliyor. Operasyon sonrası görme engelli kişi, tam burun hizasına gelen kısmında ufak bir kamera yer alan özel bir gözlük takıyor. Kameranın aktardığı görüntüler, gözlüğün şakak kısmındaki iletici aracılığıyla elektrotlara aktarılıyor. Elektrotlar da görüntüyü görme sinirleri aracılığıyla beyne iletiyor. Uzmanlar şu aşamada sadece gölge şeklinde görüntü elde edilebildiğini, deneylerin kitap okuma ya da yüzleri tanıma konusunda başarılı olamadığını belirtti.