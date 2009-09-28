T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Körler 100 bin dolara görecek!

Görme faaliyetini gerçekleştirecek gözlüğün, maliyetinin 100 bin dolar olduğunu açıkladı.

28 Eylül 2009 03:00

Gözlüğün üzerine yerleştirilen kameranın elde ettiği görüntüler iletici aracılığıyla gözün içine yerleştirilen elektrotlara aktarılıyor.

Elektrotlar görme sinirlerini uyararak görüntünün beyne ulaşmasını sağlıyor. Uzmanlar gözlüğün satışa çıkması için birkaç yıl daha gerektiğini, maliyetinin ise 100 bin dolar olduğunu açıkladı.

ABD’deki Ulusal Göz Enstitüsü, görme yetisini kaybedenler için umut olabilecek yeni bir yöntem geliştiriyor. Üç yıldır üzerinde çalışılan yöntem, görüntülerin beyne üzerinde ufak bir kamera olan gözlük sayesinde gönderilmesi temeline dayanıyor. ABD, Meksika ve Avrupa ülkelerinden farklı yaş gruplarındaki 37 kişi üzerinde denemeleri süren yöntemde, öncelikle görme engelli kişinin gözünün arka kısmına, görme sinirlerine temas edecek şekilde 60 tane elektrottan oluşan bir plaka yerleştiriliyor. Operasyon sonrası görme engelli kişi, tam burun hizasına gelen kısmında ufak bir kamera yer alan özel bir gözlük takıyor. Kameranın aktardığı görüntüler, gözlüğün şakak kısmındaki iletici aracılığıyla elektrotlara aktarılıyor. Elektrotlar da görüntüyü görme sinirleri aracılığıyla beyne iletiyor. Uzmanlar şu aşamada sadece gölge şeklinde görüntü elde edilebildiğini, deneylerin kitap okuma ya da yüzleri tanıma konusunda başarılı olamadığını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24