-KORKUTELİ'DE TRAFİK KAZASI: 5 ÖLÜ KORKUTELİ (A.A) - 01.08.2010 - Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Recep Karakuş'un (53) kullandığı 07 RE 977 plakalı otomobil, Korkuteli-Fethiye karayolunun 23. kilometresinde, İzmir'den Antalya'ya iş makinesi taşıyan Ahmet Baysal'ın (49) kullandığı 14 BL 001 plakalı tırla çarpıştı. Recep Karakuş, eşi Sabiha Karakuş (50), dünürleri Saliha Şimşek (54), eşi Fevzi Şimşek (57) ve arkadaşları Ahmet Tırşak (56) hayatını kaybetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler, Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Korkuteli-Fethiye karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Ölen kişilerin dün gece Burdur'un Söğüt beldesindeki 12. Geleneksel Yayla Şenlikleri kapsamında düzenlenen Sinan Özen konserinden döndüğü öğrenildi.