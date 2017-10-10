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Korkuteli savcısı Küçüköner'e makamında silahlı saldırı (2) - Yeniden

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı

10 Ekim 2017 18:59

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında silahlı saldırıya uğradı.
Bugün saat 15.00 sıralarında, Korkuteli Adliyesi\'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner\'in makamına giren polis memuru Turgut Avcı, adliyede katip olan eşi Şerife Avcı nedeniyle tartıştı. Polis memuru Avcı, tabancasıyla savcı Küçüköner\'e ateş etti. Yaralanan savcı Küçüköner ambulansla Korkuteli Özel Yaşam Hastanesi\'ne götürüldü. Durumu ağır olan savcı Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya\'ya gönderildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner\'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, \"Eşi adliyede katip olan polis memuruyla tartıştı. Vuruyor, yaralı\" dedi.

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