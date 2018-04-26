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Korkuteli Belediye Başkanı Gökce, vekillik için istifa etti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli Belediye Başkanı İYİ Parti üyesi Hasan Gökce, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı

26 Nisan 2018 19:14

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli Belediye Başkanı İYİ Parti üyesi Hasan Gökce, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Korkuteli Belediye Başkanı Gökce, belediyedeki başkanlık makamında, basın toplantısı düzenledi. Korkuteli\'de 9 yıldır belediye başkanı olarak hizmet verdiğini belirten Gökce, ilçenin gelişmesi için bugüne kadar elinden geleni yapmaya çalıştığını, Genel Başkan Meral Akşener\'in birlikte çalışma teklifi sonrası görevinden istifa edip, bölgeyi genel siyasette temsil etmek için aday adayı olacağını söyledi.
Hasan Gökce\'nin istifasının ardından Belediye Meclisi 1\'inci Başkan vekili Halil Kara\'nın görevi üstleneceği belirtildi.

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