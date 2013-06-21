Korkut Özal'ın oğlu ölü bulundu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'ın oğlu, Sakarya'daki evinin havuzunda ölü bulundu. Ölüm nedeninin kalp krizi ya da boğulma olduğu tahmin ediliyor.

Turgut Özal’ın kardeşi Korkut Özal, oğlunu kaybetti.

Korkut Özal'ın 58 yaşındaki oğlu Murat Mehmet Özal, Sapanca'ya bağlı İlmiye Köyü’ndeki evinin havuzunda yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Özal'ın öldüğü belirlendi.

Murat Mehmet Özal'ın boğularak ya da kalp krizi sonucu öldüğü sanılıyor.

Kesin ölüm nedenini otopsi belirleyecek.