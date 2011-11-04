'Korkut Eken'e o dönem 20 bin dolar verdim'

T24 -

‘Çok zordayım’ dedi

Herkesi tanıyorum

Casinocular listesi vardı



Sedat Peker ne demişti?

MİT te görev alan ve adı çetelere bulaşan Korkut Eken (sağda), Susurluk davasında mahkûm olmuştu.Gündemdeki bir işadamı olduğu için Mehmet Ağar, Hüseyin Kocadağ, Korkut Eken, Sedat Peker gibi isimleri tanıdığını da anlatan Hamoğlu, Eken ve para ödeme konusunda şu açıklamayı yaptı: “Eken’i bana Atilla Yıldırım tanıştırdı. Korkut Bey’le bir değil birden fazla görüşmem var. Hal hatır sormalarla geçen konuşmalardı. Ama bunlardan birisinde Atilla Yıldırım’la bana geldi. Aynen şu ifadelerle konuştu: ‘Devlet bize görev veriyor. Verdikleri görevleri yerine getiriyoruz. Mahkemelere düşünce sahip çıkmıyorlar. Mahkemelere para ödemekten çoluk çocuk evde aç kalıyor. Nafakamı bulamıyorum’ diye yakındı. ‘Bana bir miktar yardım edebilir misin? Çok zordayım’ dedi. Rakamı tam hatırlamamakla birlikte 15-20 bin dolar civarında bir para verdim. Bu parayı tanıdığım zor durumdaki bir insana destek olmak için verdim.” Kendisinin Çorumlu olduğunu, PKK ile uzak yakın bir ilişkisinin söz konusu olmadığını da kaydeden Ahmet Hamoğlu, böyle bir ölüm listesinden hiç haberi olmadığını ifade etti.Radikal gazetesinin haberine göre Hamoğlu, “Ömer Lütfü Topal’ın başına gelenler sizi korkuttu mu?” sorumuza ise şu yanıtı verdi: “Dedikodulara kulak asmam. Topal’ın kendine göre başka bir dünyası vardı. Benim kimseyle alış verişim, husumetim, tahsilat işim yoktu. Ama o günlerde casino işletmecilerinin bertaraf edilerek bu yerlerle ilgili yeni bir ekol yaratılmak istenildiği konuşuluyordu. Ama hiç korku içine girmedim. Bu ekolün kimliği konusunda bilgim yok.” Hamoğlu bu ekolün kimlerden oluştuğuna dair sorumuza ise “Niye kapatıldığına bakmak lazım önce” yanıtını verdi.Hamoğlu, Susurluk çetesine benzeyen herhangi bir oluşumun o dönem kulağına gelmediğini de belirterek, “Herkesi tanıyorum ama tek tek tanıyorum” dedi.Ahmet Hamoğlu, Kürt işadamlarıyla ilgili listeye dair bilgisi bulunmadığını söylerken, başka bir listenin varlığını duyduğunu açıkladı. Hamoğlu, “O dönemin devamında gazinoların kapatılma konuları gündemdeydi. Gazinoların ele geçirilmek istendiği kulağıma geldi. Ömer Lütfü Topal vuruldu. Bu konuda iş yapanlar, Ömer Lütfü Topal, Sudi Özkan, Ahmet Hamoğlu, Net Holding kim varsa bunlar da listede laflarını duydum. Ama neyin listesi kimin listesi bilmiyorum. Benim kimseyle alıp veremediğim bir şey olmadığı için dedikodu deyip geçtim” dedi.Ergenekon iddianamesinde yer alan ve Eken’in işadamlarından para aldığını belirten telefon konuşması hakkında Peker ifadesinde şunları söylemişti: “Atilla Yıldırım’a bu konuyu anlattım. Bunun üzerine gülerek, ‘Olay bildiğin gibi değil. Ben Korkut abiyi işadamı Ahmet Hamoğlu ile tanıştırdım. Hamoğlu’nun yanına çantasız geldik. Giderken Korkut abinin elinde bir James Bond çanta vardı’ dedi. Bunun üzerine çok şaşırmıştım. O dönemde PKK’ya yardım eden iş adamlarına yönelik hazırlanan listedeki şahısların öldürüldüğünü herkes konuşuyordu.”