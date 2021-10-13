Korkusuz yazarından Tamer Karadağlı’ya: AKP’nin herkesi kutuplaştırma sofrasının bir anda yenilip yutulacak mezesi haline düşürdünüz kendinizi

Korkusuz yazarı Can Ataklı, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Nihal Yalçın'ın ödülünü verdiği sıradaki tavrı ve ardından yaptığı açıklamayla eleştirilen Tamer Karadağlı’ya tepki gösterdi.

“Tamer Karadağlı kendini ‘Çocuklar duymasın’ dizisindeki rolüne kaptırmıştı belki de. Bir ödül töreninde üstelik en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sanatçıya ‘Taş fırın erkekliği’ yapmaya kalkmıştı. O kadın oyuncu da zarif biçimde davranmış, sonra da konuşmasını bitirmişti. Ancak sonrası çok kötü geldi. Geleceğini sarayın kendisine sağlayacağı olanaklara bağlamış Tamer Karadağlı galiba. Saraya şirin gözükmek, başının okşanmasını sağlamak için akıl almaz çirkinlikte bir oyuna kaptırdı kendini. Taş fırın erkekliğini falan geçti bu çirkinliği” diyen Ataklı, Karadağlı’ya şöyle seslendi:

“Sahnedeki hareketiniz çok kabaydı. Ama aldığınız cevap üzerine sanatçı kıvraklığı ile durumu kurtarmıştınız aslında. Sonra birden size AKP’lilerden destek gelmeye başladı. Neden olduğunu hiç düşündünüz mü? Bahçeli sizi neden arayıp da iftihar ettiğini söyledi, hiç nedenini sorguladınız mı? Farkında mısınız bilemem ama AKP’nin herkesi kutuplaştırma sofrasının bir anda yenilip yutulacak mezesi haline düşürdünüz kendinizi. Utanır mısınız bundan yoksa kendinize bir çıkar sağlayacağınızı, örneğin TRT’den bir dizi kapacağınızı mı düşünürsünüz bilemem tabii.”

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