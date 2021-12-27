Korkusuz yazarından medyaya “Beyaz Türk” tepkisi: Böyle bir konuda bile duyarlılık gösterilmeyecekse ne zaman gösterilecek acaba?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’teki konuşması sırasında kullandığı, “Beyaz Türkler sahip çıkın hayvanlarınıza” ifadesini eleştirdi. Muhalif gazeteler dahil medyada Erdoğan’ın bu söylemenin yer alamamsına tepki gösteren Ataklı, “Muhalif gazeteler dahi Erdoğan’ın bu inanılmaz ayırımcılığına hiç aldırmamışlar bile. Böyle bir konuda bile duyarlılık gösterilmeyecekse ne zaman gösterilecek acaba?” dedi.

“Beyaz Türk” tanımının ilk Habertürk kurucusu Ufuk Güldemir tarafından kullanıldığını ifade eden Ataklı, devamında şunları kaydetti:

“O yıllarda sonradan AKP’ye destek veren eski soldan devşirme sonradan olma liberaller çok tutmuştu bu tanımı. Onlara göre bu tanımla kastedilenler milli ve manevi değerlerden haberi olmayan, batıcı, dini ve dindarları küçümseyen kişilerdi. O yılların tatlı su demokratları okumuş, eğitimli, orta ve biraz üst gelirli, kariyer sahibi insanları güya demokrasi ve halk adına böyle küçümsüyordu. AKP ve yandaşları ile liberal görünümlü eski solcular, Beyaz Türk tanımını aslında laik, Atatürkçü, cumhuriyetçileri aşağılamak için kullanıyorlar.

Yani tanım tam bir ayrımcılık örneğidir. Erdoğan işte böyle bir ayırımcılık yaptı konuşmasında. Ancak dün baktım gazetelere, televizyonlara, hiç bir şey göremedim. Muhalif gazeteler dahi Erdoğan’ın bu inanılmaz ayırımcılığına hiç aldırmamışlar bile. Böyle bir konuda bile duyarlılık gösterilmeyecekse ne zaman gösterilecek acaba?

Bu tür konuları eleştirmek insanı yalnız bırakır demek. O halde ‘Ne olur ne olmaz’ mantığı ile ben de diyorum ki ‘Muhtemelen Erdoğan’ın Beyaz Türk ayrımcılığını ben yanlış duydum, yanlış okudum.’"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Hayvan hakları savunucuları tepkili: Sokak hayvanlarını toplamak kültürel bir katliam olur; yasaya aykırıdır, bunu yapan belediyeler suç işler!