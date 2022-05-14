Korkusuz yazarından Kılıçdaroğlu’na çağrı: 21 Mayıs’ı Büyük Adalet Mitingi’ne dönüştürün

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis kararının onanmasının ardından CHP’nin Bursa mitingini İstanbul’da yapma kararı almasını hatırlatarak, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, “21 Mayıs mitingini herkes için adalet adına Büyük Adalet Mitingi’ne dönüştürün” çağrısında bulundu.

Takan, CHP liderine şöyle seslendi:

“CHP’li olan olmayan herkes oraya gönül rahatlığı ile gelebilsin. Altılı masanın liderlerini de oraya davet edin. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’da orada konuşma yapsınlar. Meydanda partilerin bayrakları asla olmasın. Hep beraber ortak bir metinle, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün nasıl yeniden tesis edileceğini sadece ülkeme değil tüm dünyaya haykırın… Öyle bir haykırın ki; kaostan medet umanlar, avuçlarını yalasınlar!..”

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