Korkusuz yazarından İstanbul Birinci Ordu Komutanı’na: Neden bir subay ısrarla “İstanbul’da yeni taksiye gerek yok” diyen bir karara imza atar?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, UKOME’de defalarca reddedilen 5 bin yeni taksi talebine ret oyu veren Birinci Ordu Komutanlığı’na bağlı subayı sordu; “Neden bir subay ısrarla İstanbul’da yeni taksiye gerek yok’ diyen bir karara imza atar?”

Daha önce aynı soruyu gündeme getirdiğini hatırlatan Ataklı, “Kim bilir kaçıncı oldu ama ben bıkmadan usanmadan soracağım” diyerek şunları kaydetti:

“İstanbul’da taksi plakaları 1990’da tahsis edildi ve 17 bin taksiye plaka verildi. O yıldan bu yıla nüfus neredeyse iki kattan fazla arttı ama taksi sayısı aynı kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi sayısını artırmak için tam 12 kere girişimde bulundu ama UKOME adı verilen kurul bu izni vermiyor.

Bu kurulda İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ile AKP’nin görevlendirdiği memurlar var. Bunlardan üçü subay, biri Birinci Ordu’dan gidiyor, biri jandarma biri de Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan.

İlk subay direk komutana bağlı. Diğerlerinin başı ise İçişleri Bakanı. Merakım şu: İstanbul Birinci Ordu Komutanı, emrindeki subayın tam 12 kezdir “İstanbul’a taksi gerekmiyor” kararına imza atmasının gerekçesini biliyor mu?

Neden bir subay ısrarla 'İstanbul’da yeni taksiye gerek yok' diyen bir karara imza atar?

Birinci Ordu Komutanı da İstanbul’da daha fazla taksiye gerek olmadığını mı düşünüyor? Bu kadar basit bir soruyu tekrar soruyorum.”

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