Korkusuz yazarından Hilal Kaplan’a: Bu kadın yazar TRT yönetiminde ve çok belli ki bütün gücünü o sanatçının diziden atılması için kullanacak

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın Altın Kelebek ödül töreninde Tamer Karadağlı’ya gönderme yapan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul’a yönelik, “Devleti yönetenlerin gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olduğunu düşünen birisi” ifadesine tepi gösterdi.

Kaplan’ın, “Böyle biri, neden devletin kanalında başrol oynamayı kabul eder? Hadi etti; hayatı boyunca hiçbir ayrımcılığa uğramamış olmasına rağmen ödül konuşmasında neden ‘ötekileştirilmediğimiz bir Türkiye’ dileğine ‘biz’ öznesini kullanarak kendisini de katar? Devlet kanalında başrolsün; daha neyin ötekileştirilmesi bu?” ifadesini hatırlatan Ataklı, şunları kaydetti:

“Biat kültürü işte böyle bir şey. Ama sırf kendisini o makama getiren kişiye yaranmak için çok başarılı bir sanatçıyı yok etmeye çalışmak insanlıkla da bağdaşmaz. Bu kadın yazar TRT yönetiminde ve çok belli ki bütün gücünü o sanatçının diziden atılması için kullanacak. Hayatları mahvetme konusunda ne kadar acımasızlar değil mi?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.