Korkusuz yazarından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e: Bu zihniyet çok canımı sıkıyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik sözlerine tepki gösterdi. “Bu zihniyet çok canımı sıkıyor” diyen Ataklı, “Ama asıl canımı sıkan bu tiplerin Türkiye’nin kurucusuna bu kadar rahat saldırabilmeleri” diye yazdı.

Ataklı, “Bu rezilliğe herkesin tepki göstermesi gerekir. Bu ülkenin gerçek vatanseverlerinin bu ülkeyi kuran Atatürk’e dil uzatan herkese haddini bildirmeli” ifadesini kullandı.

Ataklı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Cemaatin AKP içindeki önemli uzantılarından biri olan ve yıllarca Milli Eğitim Bakanlığı’nın emanet edildiği Hüseyin Çelik çıktığı bir televizyon programında yine Atatürk’e dil uzatmış. Kimi çevrelerin “dindar bir Atatürk” oluşturma çabasında olduğunu ileri sürerek “Atatürk Diyaneti nasıl kurdu? Sünni İslam akidesine göre kurdu. Atatürk şöyle dedi, ‘Herkes Müslüman olacak, herkes Hanefi olacak, hatta herkes Mâtürîdî olacak, fakat herkes Alevi gibi yaşayacak. İtikatta Sünni, amelde Alevi olacağız, niye? Niye itikatta Sünni olsun, çünkü Atatürk de dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu” demiş.

Bu zihniyet çok canımı sıkıyor. Kendileri sadece ve sadece dini alet ederek halk üzerinde egemen olabildikleri için başka türlüsünü düşünemiyorlar. Atatürk’ü de buna alet etmekten çekinmiyorlar.

Ama asıl canımı sıkan bu tiplerin Türkiye’nin kurucusuna bu kadar rahat saldırabilmeleri. Dünyanın hiçbir ülkesinde kuruculara karşı saygısızlık yapılmaz, dil uzatılmaz. Kurucuya yönelik sözler de “fikir özgürlüğü” kalkanı arkasına gizlenerek meşru gösterilmez.

Ama Türkiye’deki medeniyet düşmanları, gerilikten, gericilikten beslenenler bu ülkenin kurucusuna diledikleri gibi hakaret edebiliyorlar. Bu rezilliğe herkesin tepki göstermesi gerekir. Bu ülkenin gerçek vatanseverlerinin bu ülkeyi kuran Atatürk’e dil uzatan herkese haddini bildirmeli.

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