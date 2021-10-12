Korkusuz yazarından Boğaziçi üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’ye: Yahu biraz sevin öğrencilerinizi, siz de öğrenci olmadınız mı, nedir bu kin nefret ve düşmanlık?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin arabasının üzerine çıkan öğrencilerle ilgili, “Bunun arkasında bir şey var bir arayüz. Bu bir projenin parçası. O zaman bir proje var. Buradan bir şey çıkarılacak. Daha büyük bir boyuta ulaşacak” sözlerine tepki gösterdi.

“İktidarın adamları hep aynı şeyi yapıyor, hep karnından konuşuyor” eleştirisi getiren Ataklı, “Yok düğmeye basılmış, yok arkalarında bir şey varmış, yok bu bir projeymiş. Madem öyle yönetici siz değil misiniz, karnınızdan konuşmak yerine neyse gerçek ortaya koyun, kim bu düğmeye basanlar, proje nedir ve kimler yapar, adlı adınca açıklayın. Ama hep mağduru oynama, hep kendine biat etmeyeni suçlama, hain, terörist deme” ifadelerini kullandı.

Ataklı ayrıca, “Bir de unutmadan rektöre şunu söylemek isterim; Yahu biraz sevin öğrencilerinizi, siz de öğrenci olmadınız mı, nedir bu kin nefret ve düşmanlık?” diye sitem etti.

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