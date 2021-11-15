Korkusuz yazarı Yarkadaş: Artık CHP’de de “yanlışa yanlış” diyebilecek kimse yok

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme” videosunu eleştirdi. “CHP’yi sonu olmayan bir ‘Helalleşme’ tartışmasının içine sokmak, partinin enerjisini yeniden ‘savunma’ya geçmek için harcatmaktan başka bir işe yaramaz” diyen Yarkadaş, “Ne yazık ki; artık CHP’de de ‘yanlışa yanlış’ diyebilecek kimse yok… Partilerin iç mekanizması, buna izin vermiyor. Kimse genel başkanları kızdıracak bir yorum yapamıyor” eleştirisi getirdi.

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kişi olarak’ istediği herhangi bir şahısla inancı gereği ‘helalleşme’ hakkı vardır. Ancak iktidar alternatifi bir partinin genel başkanı olarak, CHP adına ‘helalleşme’ çağrısı yapma hakkı yoktur” görüşünü ifade eden Yarkadaş, devamında şunları kaydetti:

“’Partimizin açtığı derin yaralar’ söylemi de tıpkı helalleşme çağrısı gibi çok büyük bir talihsizliktir. AKP Kılıçdaroğlu’nun yeniden açtığı bu ‘yara’yı sonuna kadar kaşıyacak ve kanatacaktır. Üzerinde çok fazla düşünülmeden dile getirilen söylemler de muhafazakar olduğu varsayılan bir kısım seçmene hoş görünme çabası da CHP’ye zarardan başka bir şey vermez!”

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