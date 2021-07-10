Korkusuz yazarı Takan: Seçim tartışmaları ile nelerin üstü örtülüyor biliyor musunuz; Saray devletinde Yüksek Askeri Şura sıkıntısı yaşanıyor…

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını yazdı.

“Bizdeki siyasetçilerin bugünlerde yaptığı erken seçim tartışmaları da ‘Aslı yok yaylasında binbeşyüz koyunum var’ gibi…” diyen Takan, şunları kaydetti:

“Aslı yok yaylasında yapılan seçim tartışmaları ile nelerin üstü örtülüyor biliyor musunuz? Sadece bir tanesini söyleyeyim; Saray devletinde Yüksek Askeri Şura sıkıntısı yaşanıyor… Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler göreve devam edecek mi?.. Kuvvet Komutanlarından hangileri görevlerine veda edecek?.. Özellikle ATATÜRK’çü çizgileriyle bilinen bazı albayların tasfiyesi…”

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