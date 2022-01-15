Korkusuz yazarı Takan: Ahmet Davutoğlu, yeni stratejik derinliklere girmiş olabilir; acaba, ne şekilde yeni bir ittifak modelinin peşine düştü?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun bir süredir Millet İttifakı bileşenleri arasında mekik diplomasisi yürüttüğünü belirterek, “Acaba, Ahmet Davutoğlu, ne şekilde yeni bir ittifak modelinin peşine düştü?” diye sordu. Takan, “Ahmet hoca, yeniş stratejik derinliklere girmiş olabilir!..” dedi.

Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir süredir, Millet İttifakı bileşenleri arasında mekik diplomasisi yürütüyor. Bir dönem yakın tanıma fırsatı bulduğum için bilirim, Ahmet hoca, sürekli kamuoyunun gündeminde olmaktan büyük keyif alır. Davutoğlu, bir Meral Akşener’e gidiyor bir Kemal Kılıçdaroğlu’na… Sürekli turluyor… Turladıkça gündemde kalıyor!.. BBC Türkçe’nin kulis haberine göre Davutoğlu, önümüzdeki seçim için partisinin de içinde yer alacağı “yeni bir ittifak tasarımı” için mesai yapıyor… İddiaya göre, Akşener ve Kılıçdaroğlu’na yeni ittifak modeli ve bunun sağlıklı işlemesi için de bir mekanizma kurulması önerisi götüren Davutoğlu, liderlerin uzlaşması halinde bunun en kısa sürede bir deklarasyonla kamuoyuna açıklanmasını istiyor.

Yine aynı habere göre:

Gelecek Partisi kaynakları, parlamenter sistemi savunan muhalefet partilerinin “iktidar ve sistem değişikliği” iddiasıyla yola çıktığını ve bunun için seçmene güven verecek bir ittifak modelinin ortaya konulması gerektiğini belirtirken, mevcut Millet İttifakı’nın yapısının bunun için yeterli olmadığını söylüyor:

“Millet İttifakı bir yere geldi ama tıkandı, durdu. Aralarında bir senkronizasyon sorunu var. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesi bile liderler zirvesi gibi oluyor. Fakat Millet İttifakı’nın liderleri onlardan daha az bir araya geliyor. İktidara aday olan ittifakın ortakları daha fazla bir araya gelmeli.”

Aklıma düşen soru şu:

Acaba, Ahmet Davutoğlu, ne şekilde yeni bir ittifak modelinin peşine düştü?.. Örneğin; İYİ Parti, SP, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi’nin birlikte olduğu… CHP, HDP ve Deva Partisi üçlüsünün de farklı bir blok oluşturacağı bir tasarım mı var kafasında?.. Ahmet Davutoğlu’nun yakın çevresine bu düşüncesini anlattığını ve Cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkmasını pek uygun görmediğini dile getirdiğini net biliyorum. Ahmet Davutoğlu’nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı kim olabilir?.. Kendisi midir?.. “Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, diğer partilerin genel başkanları da aday olsun” diyor mudur?..

Ahmet hoca, yeniş stratejik derinliklere girmiş olabilir!..

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