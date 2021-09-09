Korkusuz yazarı: Gerçekten de ordumuz hasta, olmasa başına gelenlere karşı bir refleks gösterir, bunca aşağılanmasına karşı bir ses çıkarır

Korkusuz yazarı Can Ataklı, “Şuna inanıyorum, gerçekten de ordumuz rahatsız” dedi. “Rahatsız” kelimesini “hasta” manasında kullandığını vurgulayan Ataklı, “Çünkü eğer ordumuz hasta olmasa başına gelenlere karşı bir refleks gösterir. Bunca örselenmesine, aşağılanmasına karşı bir ses çıkarır. Demek ki öyle hasta ki kılını kıpırdatacak derman bulamıyor” ifadelerini kullandı.

Ordunun bütün geleneklerinin alt üst edildiğini söyleyen Ataklı, “Birinci Ordu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli ordusudur. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Birinci Ordu Komutanı’ndan çıkar hep. Ve bu makam orgeneral tarafından yönetilir. Oysa şu anda Birinci Ordu komutanı bir korgeneral. Neden? Çünkü ordunun hiyerarşik yapısı bozuldu, bu makama gelecek bir orgeneral bulunamadı” diye yazdı.

“Orduya hiç sorulmadan askerler sağa sola gönderiliyor. Ne yazık ki askerimiz gittikleri bazı yerlerde kanlı katil çetelerin mensuplarıyla birlikte savaşmak zorunda bırakılıyor” diyen Ataklı, devamında şunları kaydetti:

“Bütün dünya Libya’daki, Suriye’deki, Somali’deki paralı askerlerin derhal çekilmesini istiyor. Burada kastedilen ülke Türkiye. Ama benim askerim gıkını bile çıkarmıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dini törenle kutlanıyor. Askeri okullardan mezun olanlar için düzenlenen törenlerde önce Kuran okunuyor, dualar ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Jandarma öğrencilerinin tam ortasında dua ettirirken ilahiler çalıyor. AKP Genel Başkanı askerlere Mısır’daki İhvancıların işareti olan Rabia işareti yaptırıyor. Ordu bunların hiçbirine ses çıkarmıyor, belli ki çıkaramıyor.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.