Korkusuz yazarı Bayraktaroğlu: Hem devlet ve hem de Korkmaz, Türkiye’de yargılanmayı bu nedenle istiyor olabilir mi?

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, bugünkü yazısında, kara para aklamak suçlamasıyla açılan davada hakkında tutuklama kararı bulunan ve holdingine operasyon yapıldıktan sonra telefonda görüştüğü eski HaberTürk çalışanı Veyis Ateş’in kendisinden 10 milyon euro isteğini dile getiren, geçtiğimiz günlerde ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın neden Türkiye’de yargılanmak istediğini sorguladı.

Korkmaz’ın ABD’de kara para aklama suçlamasıyla 225 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağını yazan Bayraktaroğlu, ABD’nin, ekonomik suçlarda, bir kişiyi cezalandırmaktan daha çok, sanığın, suçuna ortak olanları, suça teşvik edenleri, işlediği suça zemin hazırlayanları ve işlediği suça göz yumanların isimlerini (Somut belgelerle) öğrenmeyi tercih edeceğini ifade etti.

Devletin kaybettiği maddi hasarın ‘sanık’ tarafından telafi edilmesi halinde sanığın, 'pişmanlık yasasından' yararlandırıldığını belirten Bayraktaroğlu, “Yani sanığı, ‘itirafçı tanık” haline dönüştürür. Bakınız Reza Zarrab olayı” örneğini verdi.

Korkmaz’ın ABD’de yargılanması halinde, suç ortaklarının,kendisini azmettirenlerin ve siyasi iktidarda kendisine yardımcı olanların isimlerini de vereceğini yazan Bayraktaroğlu, Türkiye’de yargılanması halinde ise şunların olacağını yazdı;

"Sabıkası olmadığı…

Duruşmalara takım elbiseli, kravatlı ve sinek kaydı tıraşla geldiği için:

“İyi hal indirimi” de alır…

Ve…

En çok iki yılla yırtar…

O cezayı da yatmaz…

Gerekirse pasaportu iptal edilir…

Ve…

İnfazını, elektronik kelepçeyle bitirir…

Böyle olunca da…

Siyasi iktidardaki suç ortaklarının adını vermek zorunda kalmaz…

“Acaba” diyorum…

Hem devlet ve hem de SBK, Türkiye’de yargılanmayı bu nedenle istiyor olabilir mi?”

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