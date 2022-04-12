Korkusuz yazarı: Babacan ile Davutoğlu’nun siyasi sicilleri ortada, bu ikili Millet İttifakı’na destek veren kitleleri tedirgin ediyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, 6 muhalefet partisinin içinde yer alan AKP döneminde ekonomi ve dışişleri bakanı olan Ali Babacan ile başbakan olan Ahmet Davutoğlu’nun varlığının Millet İttifakı’na destek veren kitleleri tedirgin ettiğini söyledi.

“Kemal Kılıçdaroğlu, yeni AKP hayalleri peşinde koşan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nu diğerleri ile eşitliyor. Bu da toplumun geniş kesimlerinde, AKP’nin ‘A’sını bile bir daha görmek istemeyenlerde tedirginliklere ve şüphelere sebep oluyor” diyen Takan, “Haksız da değiller!..” dedi. “Babacan ile Davutoğlu’nun siyasi sicilleri ortada!. Tek tek saymaya gerek de yok… Sütten çıkmış ak kaşık gibi geçmişleri ile ilgili hiçbir öz eleştiri yapmıyorlar. Bir dünya soru işareti ortada. İktidarda koltuklarda oturdukları sürede FETÖ yakınlıkları net olarak bilinen bu ikili, Millet İttifakı’na destek veren kitleleri -en hafif deyimi ile- tedirgin ediyor” eleştirisi getiren Takan, yazısının devamında da şu soruları gündeme getirdi:

“Saray iktidarı, namlı FETÖ’cülere hâlâ koltuk dağıtırken, Millet İttifakı’nın tepkileri inandırıcı olacak mı sanıyorsunuz?.. En azından bu yaman çelişki milletin kafasında nasıl yok edilecek?.. Sadece işin bu kısmı ile ilgili geleceğe nasıl güven verilecek?..”

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