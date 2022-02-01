Korkusuz yazarı Ataklı: Erdoğan tıpkı camideki konuşmasında olduğu gibi yine sansürlendi

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki konuşmasında sahneye çıkan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “hain” diyen çocuğun görüntülerinin iktidara yakın televizyon kanalları ile gazetelerde sansürlendiğini ifade etti.

Erdoğan’ın Trabzon’daki açılışta bir çocuğu kürsüye çıkarmış; kürsüye çıkan çocuk CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "hain" demişti. Söz konusu anların görüntüsü ülke gündeme oturmuştu. Can Ataklı, konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Erdoğan tıpkı camideki konuşmasında olduğu gibi yine sansürlendi” diyerek şunları kaydetti:

“Erdoğan’ın Trabzon mitingindeki bu korkunç görüntüler sosyal medyada en çok izlenen görüntüler olduğu halde dünkü saray gazetelerinin hiçbirinde yoktu. Önceki gece saray medyasının televizyonlarında da bu sahne hiç yer almadı. Erdoğan’ın Çamlıca Camisi’ndeki Sezen Aksu’ya ‘Dilini kopartırız’ demesi sansürlenmişti. Ancak orada Erdoğan tek başınaydı. Oysa Trabzon’daki görüntülere pek çok bakan ve AKP’li yönetici de tanık olmuştu. Ancak konu buna rağmen sansür edildi.

Demek ki AKP içinde de sağduyulu insanlar var. Demek ki AKP içinde de bugüne kadar görülmemiş bu çocuk üzerinden siyaset yapmanın çok ayıp bir şey olduğunu düşünüyor. Bu açıdan bakınca ülkem adına umutlanıyorum elbette.”

“Ancak konunun bir de diğer tarafı var” diyen Ataklı, şöyle devam etti:

“Bir çocuk üzerinden Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’na yüzlerce insanın önünde ‘hain’ diye bağırtılması bu iktidarın milleti bölme konusunda gözünün ne kadar kara olduğunu da gösteriyor. Bu zihniyet sırf iktidardan ayrılmamak için iç savaşı bile göze alabilir; bu olay bunu gösteriyor. Bu iktidar kindar dindar nesil yetiştirmek isterken ne yapmak istiyordu aslında bu olay bunu gösteriyor. Tehlike çok büyük, bu olay bunu gösteriyor. Allah sonumuzu hayır etsin.”

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