Korkusuz yazarı Ataklı’dan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ’a: Bilmeli ki başarısını Erdoğan’a borçlu değil

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın olimpiyat maçı sonrası İyi Parti lideri Meral Akşener’in voleybolcuları ziyaret etmesine izin vermediği iddiasını gündeme getirdiği bugünkü yazısında, "Bilmeli ki başarısını Erdoğan’a borçlu değil" dedi.

“Çok ayıp. Bu kadar korku ile nereye kadar gidilebilir ki? Federasyon başkanı bilmeli ki başarısını Erdoğan’a borçlu değil. Ortadaki başarı tamamen kendi girişimleri ve yetenekli sporcuların eseridir” diyen Ataklı, “Ve o başkanı şunu sormak isterim; eğer maç öncesi kızlara moral vermek, sonra da kutlamak isteyen eğer AKP Genel Başkanı olsaydı yine aynı katılıkta davranabilecek miydi?” diye sordu.

Ataklı devamında şöyle yazdı:

“Sıkar tabii. Yazıktır, bunca başarılı bir isim neden kendi onurunu bu kadar ayaklar altına alır ki.”

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