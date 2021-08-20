Korkusuz yazarı Ataklı’dan Sabah yazarı Altınok’a: Yok artık Melih, bu kadar saf olamazsın

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü köşesinin “İlahi Melih, durup dururken çok güldürdün” ara başlıklı bölümünde Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’un, Taliban sözcüsünü canlı yayına bağlayan a Haber’e ilişkin övgü dolu yazısını eleştirdi.

“Sabah sabah pek güldüm Melih’in yazısına” diyen Ataklı, Altınok’un a Haber’in gazetecilik yaptığığını savunmasına şöyle yanıt verdi:

“Yok artık Melih. Bu kadar saf olamazsın. A haber’in haber yaptığı ne zaman görülmüş ki? Soruları ellerine vermeden soramadıklarını bilmiyor musun? Tamam işte, sarayın talimatı ve organizasyonu ile Taliban sözcüsünü ekrana çıkarmışlar. Bırak işte, kalsın orada, ne kurcalıyorsun?”

Ataklı ayrıca Altınok’a, “Bu arada Melih, evladım, daha önce de yazdım, bu adamın adı Süheyl Şahin, niye İngilizce telaffuzuna göre yazılışını kullanıyorsun?” diye de sordu.