Korkusuz yazarı Ataklı’dan Sabah yazarı Altınok’a: Yok artık Melih, bu kadar saf olamazsın

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü köşesinin “İlahi Melih, durup dururken çok güldürdün” ara başlıklı bölümünde Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’un, Taliban sözcüsünü canlı yayına bağlayan a Haber’e ilişkin övgü dolu yazısını eleştirdi.
“Sabah sabah pek güldüm Melih’in yazısına” diyen Ataklı, Altınok’un a Haber’in gazetecilik yaptığığını savunmasına şöyle yanıt verdi:
“Yok artık Melih. Bu kadar saf olamazsın. A haber’in haber yaptığı ne zaman görülmüş ki? Soruları ellerine vermeden soramadıklarını bilmiyor musun? Tamam işte, sarayın talimatı ve organizasyonu ile Taliban sözcüsünü ekrana çıkarmışlar. Bırak işte, kalsın orada, ne kurcalıyorsun?”
Ataklı ayrıca Altınok’a, “Bu arada Melih, evladım, daha önce de yazdım, bu adamın adı Süheyl Şahin, niye İngilizce telaffuzuna göre yazılışını kullanıyorsun?” diye de sordu.
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Melih Altınok yazısında ne demişti?
Melih Altınok, 18 Ağustos tarihinde kaleme aldığı yazısında şöyle dior:
"Bütün dünya Afganistan'a kilitlenmiş... Küresel televizyonlar, gazeteler ülkede neler yaşandığını ve Afganları nelerin beklediğini takipçilerine aktarmaya çabalıyor... Tam bu sırada, Kâbil düşerken, A Haber, Taliban'ın Sözcüsü Suhail Shaheen'i yayına bağlıyor. Sevgili arkadaşımız Banu El de Kâbil Havalimanı'ndan gelen dramatik görüntülere ve insanların kaygılarına dair soruları direkt muhatabına yöneltiyor. Üstelik de sözcüyü yayınlarına alan CNN International gibi dünya devi medya kuruluşlarını atlatarak... Ekipteki bütün meslektaşlarımı tebrik ederim.
Gelin görün ki A Haber'in bu takdir edilesi gazetecilik refleksini sanki bir ayıpmış, suçmuş gibi değerlendirenler var... A Haber, Taliban'a nasıl söz hakkı verirmiş... A Haber ne yapmaya çalışıyormuş... Gazetecilik yapıyor olmasın?"
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