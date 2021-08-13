Korkusuz yazarı Ataklı’dan RTÜK Başkanı’na üst kurul toplantısına alınmayan İlhan Taşcı eleştirisi: Başkan olunca ihsas-ı rey yakışıyor anlaşılan…

Korkusuz yazarı Can Ataklı, RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın üst kurul toplantısına alınmamasıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in yaptığı açıklamayı hatırlattığı bugünkü yazısında, “Eğer söz konusu olan ihsas-ı rey ise, yani vereceği oyu önceden ilan etmekse RTÜK Başkanı bunu onlarca defa yaptı” dedi.

RTÜK’e yönelik olarak, "Türkiye’nin en hukuksuz kurumu hiç kuşkusuz radyo ve televizyonlara keyfi cezalar yağdıran RTÜK yani Radyo Televizyon Üst Kurulu” ifadelerini kullanan Ataklı, RTÜK üyesi Taşcı’nın üst kurul toplantısına alınmamasını sert bir dille eleştirdi.

Ataklı, “Diyelim ki, bir kanalda sarayı rahatsız eden bir cümle söylendi. RTÜK Başkanı gecenin kaç olduğuna bile bakmaz hemen bir tweet atar, ‘Bizim anlayışımıza çok ters olan bu ifade ile ilgili değerlendirme yapılacak ve gereği yerine getirilecektir’ der. Ardından RTÜK’ün ilk toplantısında bu kanala fena bir ceza gelir. Başkan olunca ihsas-ı rey yakışıyor anlaşılan” dedi.

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TIKLAYIN | RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, üst kurul toplantısına alınmadı

TIKLAYIN - RTÜK Başkanı'ndan "İlhan Taşçı" açıklaması: İhsas-ı rey yapan Taşçı'nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır