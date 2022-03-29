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Korkusuz yazarı Ataklı: Büyükelçi işi, rüşvet alan AKP’li gibi olmasın sonra

29 Mart 2022 09:20

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 muhalefet parti liderinin imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni ismini açıklamadığı bir büyükelçiliğe düzelttirmeye yolladığı iddiasını sordu.

“Saçmalığın dik alası diyeceğim ama demiyorum, çünkü bunu söyleyen Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu en önemli makamlardan birini işgal ediyor” diyen Ataklı şunları kaydetti:

"Ama nedense ülkenin geleceği için çok önemli bir konuyu hemen ilan etmek yerine “tehdit ve şantaj” olarak algılanacak biçimde ‘Eğer edebin varsa açıkla’ diyor. Yoksa? Ne olacak? Devleti yönetenler böyle bir şeye tenezzül ederler mi? Normalde etmezler ama devlet çadır devleti gibi yönetiliyorsa işte onu yönetenler de böyle fütursuzca davranabilme hakkını kendilerinde görüyorlar. Bakan’ın yapması geren 6 siyasi partiyi tehdit etmek değil eğer varsa bildiği gerçeği hemen açıklamaktır.

Tabii biz bu kibirli Bakan’ın bu tür söylemlerine alışkınız. Daha önce de ‘Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçinin kim olduğunu bildiğini’ söylemişti. Ama tüm ısrarlara rağmen bu kişinin adını vermedi. Tuhaf bir şov yaparak “bu ismi bir savcıya açıkladığını” ileri sürdü. Peki ne oldu? Hiçbir şey tabii… Savcı da bir şey yapmadı. Ama güya ‘konuya yargıya intikal ettiği için’ bakan bey açıklama yapmaktan kurtuldu. Şimdi sanıyorum Kılıçdaroğlu ‘açıkla o zaman’ derse, bu Bakan yine savcıya koşup bilgi verecektir ve böylelikle açıklama yapmaktan kurtulacaktır.”

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Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in kendisine yönelik iddiaları sonrası katıldığı TRT yayınında, "Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" açıklamasını yapmıştı. 

Muhalefet cephesinden Soylu'nun bahsettiği siyasetçinin kim olduğuna ilişkin sorular gelirken, Soylu, katıldığı bir başka yayında da konuya açıklık getirmemişti. 

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